Боксер суперважкої ваги Джо Джойс (11-0, 10 КО) заявив, що готовий зустрітися з Олександром Усиком (18-0, 13 КО) на професійному рингу.

Українець зустрічався з британцем на напівпрофесійному рівні у WSB в 2013 році і здобув тоді перемогу одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє vringe.com.

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Джойс поки скромно висловлюється про перспективу зустрічі з Усиком, однак зазначає, що точно не буде боятися його потужних ударів, а більше буде переживати через майстерність українця. У потенційному поєдинку з Олександром, на думку британця, вирішальними стали б пізні раунди.

Що відомо про Джойса

В найближчому поєдинку Джойс зустрінеться зі своїм співвітчизником Даніелем Дюбуа, який займає друге місце в рейтингу WBO.

Джо Джойс здобув 11 перемог на професійному рингу, 10 з яких – достроково. При цьому, в його послужному списку є бої проти таких боксерів як Олександр Устинов, Яго Кіладзе, Браянт Дженнінгс, Бермейн Стіверн, В рейтингу BoxRec боксерів суперважкої ваги він займає 16 місце.