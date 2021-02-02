Мощный апперкот: любимый нокаут Джошуа – видео
Чемпион WBA, WBO и IBF Джошуа (24-1, 22 КО) поделился любимым нокаутом в карьере. Британец вспомнил бой с земляком Диллианом Уайтом.
Источник: Sporting News Australia
Любимый нокаут 31-летний Энтони Джошуа нанес Диллиану Уайту в 2015 году. Перед поединком соперник резко высказывался в сторону Энтони, поэтому Джошуа решил отомстить уже на ринге.
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Пушка Джошуа
Энтони признался, что это был один из немногих моментов, когда он позволил себе отвечать сопернику в той же манере. Поединок между боксерами был завершен в 7 раунде. Джошуа мощным правым апперкотом отправил земляка в нокаут. Удар был настолько сильным, что Уайт едва не вылетел за канаты. Это поражение стало первым в карьере Диллиана.
Ранее британец делился лучшими секундами на ринге. Тогда он вспомнил поединок против Владимира Кличко, который завершился в 11 раунде. Джошуа провел атаку мощным правым апперкотом, после которого Владимир дважды побывал в нокдауне. Британец бросился добивать, но рефери принял решение остановить бой. Джошуа защитил свой титул чемпиона по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA.
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