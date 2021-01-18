Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) откровенно рассказал о своих лучших секундах на ринге в его карьере. Британец неожиданно вспомнил бой с украинцем Владимиром Кличко.

Британский боксер Энтони Джошуа сразу рассказал о жарком бое против Владимира Кличко. В том поединке боксер из Великобритании впервые побывал в нокдауне. Об этом он рассказал в интервью DAZN.

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Как происходил бой?

Боксеры вышли на ринг друг против друга в конце апреля 2017 года. Поединок проходил на заполненном до отказа Уэмбли, 90 000 поклонников бокса посетили этот бой. На кону стояли титулы WBA super, IBF, IBO.

Владимир Кличко к поединку подошел, несмотря на долгий перерыв, в отличной физической форме. Украинец быстро передвигался на ринге и мог смело записать первые раунды в свой актив. А вот 5-й раунд Кличко предпочел бы забыть. Британец отправил Владимира в нокдаун. Но недолго украинец был в защите. Уже в следующем Кличко отплатил той же монетой – нокдаун для Энтони.

После этого он начал контролировать ход поединка. Однако в 11 раунде Джошуа провел атаку мощным правым апперкотом, после которого Владимир дважды побывал в нокдауне. Британец бросился добивать, но рефери принял решение остановить бой. Джошуа защитил свой титул чемпиона по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA.