Защитник турецкого "Ризеспора" и один из лидеров Николай Морозюк помог команде открыть счет. Он выполнил классную передачу на голову партнеру по команде и присоединился к разгрому соперника.

В рамках 33 тура чемпионата Турции "Ризеспор" украинца Гармаша и Морозюка встречался с "Ени Малатьяспором", пишет 24 канал.

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Не без помощи украинца

Счет был открыт на 29-й минуте. Участие в голе взял Николай Морозюк, который выполнил хорошую передачу прямо на голову Шкоды – 1:0.

Уже через 3 минуты Болдрини удвоил преимущество, а Шкода на 36 минуте оформил дубль удачно реализовав 11-метровую отметку.

Морозюк провел на поле весь поединок, а Денис Гармаш сыграл 69 минут, за которые запомнился лишь горчичником.

Благодаря победе "Ризеспор" почти оформил прописку в элите на следующий сезон. Он занимает 15 место с 35 очками.

Добавим, что в январе прошлого года Морозюк перешел в "Ризеспор" на правах аренды до конца сезона, а по завершении которого подписал с турецким клубом полноценный контракт.

Гол с участием Морозюка: