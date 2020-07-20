Захисник турецького "Різеспора" та один із лідерів Микола Морозюк допоміг команді відкрити рахунок у зустрічі. Він виконав класну передачу на голову партнеру по команді та долучився до розгрому суперника.

У рамках 33 туру чемпіонату Туреччини "Різеспор" українців Гармаша та Морозюка зустрічався із "Єні Малатьяспором", пише 24 канал.

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Не без допомоги українця

Рахунок було відкрито на 29-й хвилині. Участь у голі взяв Микола Морозюк, який виконав хорошу передачу прямо на голову Шкоди – 1:0.

Вже за 3 хвилини Болдрін подвоїв перевагу, а Шкода на 36 хвилині оформив дубль вдало реалізувавши 11-метрову позначку.

Морозюк провів на полі весь поєдинок, а Денис Гармаш відіграв 69 хвилин, за які запам'ятався лише гірчичником.

Завдяки перемозі "Різеспор" майже оформив прописку в еліті на наступний сезон. Він посідає 15 місце із 35 очками.

Додамо, що у січні минулого року Морозюк перейшов в "Різеспор" на правах оренди до кінця сезону, а по завершенні якого підписав з турецьким клубом повноцінний контракт.

Гол за участі Морозюка: