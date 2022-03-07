Мороз не сдержала слез после победы в UFC из-за войны в родной Украине: трогательное видео

Первая украинка в UFC Марина Мороз одержала победу над казашкой Марией Агаповой. Украинская бойчина посвятила победу Украине и не сдержала слез в речи после поединка.

Мороз: Мне хочется плакать из-за войны в моей стране

30-летняя украинка Марина Мороз отметила победу над соперницей с сине-желтым флагом. После поединка бойчина запомнилась трогательной речью в честь родной Украины, сообщает 24 канал.

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Мороз поблагодарила дерзкую оппонентку за бой. Марина считает, что фанатам понравился поединок. Также она отблагодарила свою команду и спарринг-партнеров, которые помогли их подготовиться к встрече с Агаповой.

В своем выступлении Мороз вспомнила войну в Украине, которую начала Россия после своего вторжения в соседнюю страну. В родном государстве у Марины остается целая семья.

В конце интервью украинка дала свободу эмоциям и расплакалась. Мороз закончила речь уже известными на весь мир украинскими лозунгами "Слава Украине", "Героям Слава".

Как вы знаете, сейчас моя страна ведет войну, моя семья находится в Украине. У меня была тяжелая неделя – я беспокоилась и плакала, ведь мои родные сейчас находятся в плохом положении. Спасибо всем за сообщения и поддержку. Это было тяжелое воскресенье для меня. Мне хочется плакать из-за войны в моей стране. Спасибо всем. Слава Украине! Героям слава!,

– сказала Мороз.

Напомним, что украинское бойко победило соперницу еще во втором раунде поединка.

Марина Мороз благодаря красивому удушливому приему получила от UFC дополнительные 50 тысяч долларов за "Лучшее выступление вечера".

Комментарий Мороз после победного поединка: смотрите видео

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