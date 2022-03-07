Мороз: Мені хочеться плакати через війну в моїй країні

30-річна українка Марина Мороз відсвяткувала перемогу над суперницею з синьо-жовтим прапором. Після поєдинку бійчиня запам'яталась зворушливою промовою на честь рідної України, повідомляє 24 канал.

До теми Українка Марина Мороз "задушила" зухвалу казашку на UFC 272

Мороз подякувала зухвалій опонентці за бій. Марина гадає, що фанатам сподобався поєдинок. Також вона віддячила своїй команді та спаринг-партнерам, які допомогли їх якнайкраще підготуватись до зустрічі з Агаповою.

У своїй промові Мороз пригадала війну в Україні, яку розпочала Росія після свого вторгнення у сусідню країну. У рідній державі у Марини залишається ціла родина.

Наприкінці інтерв'ю українка дала волю емоціям та розплакалась. Мороз закінчила свою промову вже відомими на весь світ українськими гаслами "Слава Україні", "Героям Слава".