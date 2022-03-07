30-летняя украинка Марина Мороз отметила победу над соперницей с сине-желтым флагом. После поединка бойчина запомнилась трогательной речью в честь родной Украины, сообщает 24 канал.

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Мороз поблагодарила дерзкую оппонентку за бой. Марина считает, что фанатам понравился поединок. Также она отблагодарила свою команду и спарринг-партнеров, которые помогли их подготовиться к встрече с Агаповой.

В своем выступлении Мороз вспомнила войну в Украине, которую начала Россия после своего вторжения в соседнюю страну. В родном государстве у Марины остается целая семья.