За 1,5 минуты до завершения второго раунда Мороз одержала победу сабмишном – удушающим приемом, сообщает 24 канал.

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Интересно! Это был первый бой украинки с марта 2020 года, когда она победила бразильянку Марию Буэно Силву.

Фавориткой на бой по оценкам букмекеров была представительница Казахстана. Между соперницами с прошлого года идет личный конфликт. Летом 2021 года украинка в одном из интервью обвинила Агапову в употреблении наркотиков, агрессивном поведении и проблемах с законом в США. После этого Мария вызвала Мороз на поединок, пожелав отомстить за эти заявления.

Добавим, Марина Мороз благодаря удушающему приему дополнительно получила от UFC 50 тысяч долларов за "Лучшее выступление вечера".

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