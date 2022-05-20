"Моряки" на плаву: Черноморец определился со своим будущим в новом сезоне
Источник:Трибуна
Война негативно и даже фатально может повлиять на футбольные клубы и на новый сезон в УПЛ. Если сезон-2022/2023 начнется, то будет он не в полном составе.
Чемпионат не без одесситов
По информации издания, одесский Черноморец не планирует пропускать следующий сезон и продолжит выступать в УПЛ. Это в том случае, если чемпионат все-таки будет стартовать.
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Роман Григорчук не покинет тренерский мостик "моряков", а летом клуб надеется вернуть в свое расположение всех легионеров, разъехавшихся по аренде на время войны.
Смен собственника тоже не предполагается. В Черноморце полагают, что новый сезон-2022/2023 будет стартовать в конце лета, а точнее 13 – 20 августа, а городом-хозяином станет турецкая Анталия.
Напомним, что сезон-2021/2022 был досрочно закончен из-за военных действий, которые начала Россия. Награждения призеров не было, но в статусе лидера сезон закончил донецкий Шахтер, опередивший киевское Динамо всего на два очка. Третью позицию занял Днепр-1.
Черноморец пошел на зимний перерыв на 13-й строчке в таблице УПЛ среди 16 клубов. За 18 туров одесситы получили всего 14 баллов.
Без двух клубов в новом сезоне
- По словам главного тренера Мариуполя Остапа Маркевича, команда будет точно пропускать следующий сезон. У клуба полностью уничтожена вся инфраструктура, а финансировать игры за границей является нереальной задачей для руководства Мариуполя.
- В сезоне-2022/2023 тоже не сыграет черниговская Десна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
- Домашняя арена клуба тоже стала "жертвой" оккупантов. Вроде бы восстановить стадион уже не удастся. Власти Германии и дортмундская Боруссия протянули черниговской команде руку помощи в проблеме реконструкции инфраструктуры.
- По информации того же Бурбаса, лидеры УПЛ хотят провести следующий чемпионат в Турции. Речь идет о Шахтере, Динамо и Днепре-1.
- По мнению команд в солнечной Турции, значительно лучше условия инфраструктуры, чем в соседней Польше, которую тоже рассматривают как вариант. Также в Турцию будет легче пригласить легионеров клубов.