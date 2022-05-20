Чемпіонат не без одеситів

За інформацією видання, одеський Чорноморець не планує пропускати наступний сезон та продовжить виступати в УПЛ. Це у тому разі, якщо чемпіонат таки стартуватиме.

До теми Два клуби не братимуть участь у наступному сезоні, але не вилетять з УПЛ

Роман Григорчук не покине тренерський місток "моряків", а влітку клуб сподівається повернути у своє розташування усіх легіонерів, які на час війни роз'їхались по орендах.

Змін власника теж не передбачається. У Чорноморці гадають, що новий сезон-2022/2023 стартуватиме наприкінці літа, а точніше 13 – 20 серпня, а містом-господарем стане турецька Анталія.

Нагадаємо, що сезон-2021/2022 був достроково закінчений через воєнні дії, які розпочала Росія. Нагородження призерів не було, але у статусі лідера сезон закінчив донецький Шахтар, який випередив київське Динамо лише на два очки. Третю позицію посів Дніпро-1.

Чорноморець пішов на зимову перерву на 13-й сходинці у таблиці УПЛ серед 16-ти клубів. За 18 турів одесити здобули лише 14 балів.

Без двох клубів у новому сезоні