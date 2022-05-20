Чемпіонат не без одеситів
За інформацією видання, одеський Чорноморець не планує пропускати наступний сезон та продовжить виступати в УПЛ. Це у тому разі, якщо чемпіонат таки стартуватиме.
До теми Два клуби не братимуть участь у наступному сезоні, але не вилетять з УПЛ
Роман Григорчук не покине тренерський місток "моряків", а влітку клуб сподівається повернути у своє розташування усіх легіонерів, які на час війни роз'їхались по орендах.
Змін власника теж не передбачається. У Чорноморці гадають, що новий сезон-2022/2023 стартуватиме наприкінці літа, а точніше 13 – 20 серпня, а містом-господарем стане турецька Анталія.
Нагадаємо, що сезон-2021/2022 був достроково закінчений через воєнні дії, які розпочала Росія. Нагородження призерів не було, але у статусі лідера сезон закінчив донецький Шахтар, який випередив київське Динамо лише на два очки. Третю позицію посів Дніпро-1.
Чорноморець пішов на зимову перерву на 13-й сходинці у таблиці УПЛ серед 16-ти клубів. За 18 турів одесити здобули лише 14 балів.
Без двох клубів у новому сезоні
- За словами головного тренера Маріуполя Остапа Маркевича, команда точно пропускатиме наступний сезон. У клубу повністю знищена уся інфраструктура, а фінансувати ігри за кордоном є нереальним завданням для керівництва Маріуполя.
- У сезоні-2022/2023 теж не зіграє чернігівська Десна. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
- Домашня арена клубу теж стала "жертвою" окупантів. Начебто відновити стадіон вже не вдасться. Влада Німеччини та дортмундська Боруссія простягнули чернігівській команді руку допомоги у проблемі реконструкції інфраструктури.
- За інформацією все того ж Бурбаса, лідери УПЛ хочуть провести наступний чемпіонат у Туреччині. Мова йде про Шахтар, Динамо та Дніпро-1.
- На думку команд у сонячній Туреччині значно кращі умови інфраструктури, ніж у сусідній Польщі, яку теж розглядають як варіант. Також у Туреччину буде легше запросити легіонерів клубів.