Порту – обладатель Суперкубка Португалии. Футболисты после победы над Бенфикой решили неоднозначно поблагодарить наставника и облили его на пресс-конференции.

Порту уже со старта поединка дал хорошую заявку на победу в этой встрече. Уже в середине первого тайма Оливейра уверенно реализовал пенальти, открыв счет. Бенфика была близка к тому, чтобы сравнять счет. Но хозяева забили второй раз, пишет 24 канал.

Вот это да Нокаут на поле: как игрок МЮ Кавани схватил соперника за шею и повалил на газон – видео

Невероятгые эмоции победителей

Быстрая атака Порту стала результативной. Диас получил мяч в штрафной и легко переиграл голкипера, который несколько вышел с линии ворот, чтобы сократить угол обстрела. Но и это не помогло – 2:0. Этот гол установил окончательный счет встречи и принес трофей Порту.

После матча победители бурно праздновали победу не только на поле и в раздевалке, но и сорвали пресс-конференцию своего наставника. Они решили оригинально отблагодарить тренера. Футболисты набрали воду в контейнеры, принесли в помещение, где происходили послематчевые события и облили вождя. Похоже, Сержиу Консейсау не был готов к такому повороту событий. Он весь мокрый с головы до ног покинул конференцию. Получилась эффектная благодарность в исполнении игроков Порту.

Порту – самый титулованный клуб Португалии по победам в Суперкубке страны. Этот трофей стал для команды уже 22-м за клубную историю.

Победный матч Порту: смотрите видеообзор