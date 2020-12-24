Море шампанского и облитый тренер: Порту отпраздновал победу в Суперкубке Португалии – видео
Порту – обладатель Суперкубка Португалии. Футболисты после победы над Бенфикой решили неоднозначно поблагодарить наставника и облили его на пресс-конференции.
Порту уже со старта поединка дал хорошую заявку на победу в этой встрече. Уже в середине первого тайма Оливейра уверенно реализовал пенальти, открыв счет. Бенфика была близка к тому, чтобы сравнять счет. Но хозяева забили второй раз, пишет 24 канал.
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Невероятгые эмоции победителей
Быстрая атака Порту стала результативной. Диас получил мяч в штрафной и легко переиграл голкипера, который несколько вышел с линии ворот, чтобы сократить угол обстрела. Но и это не помогло – 2:0. Этот гол установил окончательный счет встречи и принес трофей Порту.
После матча победители бурно праздновали победу не только на поле и в раздевалке, но и сорвали пресс-конференцию своего наставника. Они решили оригинально отблагодарить тренера. Футболисты набрали воду в контейнеры, принесли в помещение, где происходили послематчевые события и облили вождя. Похоже, Сержиу Консейсау не был готов к такому повороту событий. Он весь мокрый с головы до ног покинул конференцию. Получилась эффектная благодарность в исполнении игроков Порту.
Победный матч Порту: смотрите видеообзор
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