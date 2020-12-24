Море шампанського та облитий тренер: Порту відсвяткував перемогу у Суперкубку Португалії – відео
Порту – володар Суперкубка Португалії. Футболісти після перемоги над Бенфікою вирішили неоднозначно подякувати наставнику та облили його на пресконференції.
Порту вже зі старту поєдинку дали хорошу заявку на перемогу у цій зустрічі. Вже у середині першого тайму Олівейра впевнено реалізував пенальті, відкривши рахунок. Бенфіка була близькою до того, щоб зрівняти рахунок. Але господарі забили вдруге, пише 24 канал.
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Шалені емоції переможців
Швидка атака Порту стала результативною. Діас отримав м'яч у штрафному майданчику та легко переграв голкіпера, який дещо вийшов з лінії воріт, щоб скоротити кут обстрілу. Але і це не допомогло – 2:0. Цей гол встановив остаточний рахунок зустрічі та приніс трофей Порту.
Після матчу переможці бурхливо святкували перемогу не лише на полі та в роздягальні, а й зірвали пресконференцію свого наставника. Вони вирішили оригінально віддячити тренеру. Футболісти набрали воду у контейнери, принесли у приміщення, де відбувалась післяматчеві події та облили керманича. Схоже, Сержіу Консейсан не був готовий до такого повороту подій. Він весь з голови до ніг покинув конференцію. Вийшла ефектна подяка у виконанні гравців Порту.
Переможний матч Порту дивіться відеоогляд
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