Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес отличился дебютным голом за национальную команду. Натурализованный бразилец открыл счет в матче с Финляндией в отборе на чемпионат мира-2022.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес отметился голом в матче с Финляндией и отрыв отсчет голов в футболке "сине-желтых". Натурализованный бразилец вышел на замену в матче с финнами и уже через несколько минут размочил нули на табло НСК "Олимпийский".

Более о матче Украина неожиданно не смогла победить Финляндию в отборе на ЧМ-2022: видео

Неожиданность от Мораеса

Нападающий откликнулся на прострел от Караваева и в упор расстрелял владения гостей. Однако украинцы не смогли удержать минимальную победу и привезли сами себе гол. В итоге – 1:1.

В соцсетях Жуниор прокомментировал первый гол за сборную. Сделал нападающий это на украинском языке.

Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной, мы продолжаем вместе и нерушимо смотрим на наши цели! Благодарю Бога за все!,

– написал Мораес.

Уникальный рекорд сборной Украины

Украинский паспорт Мораес получил в марте 2019 года. Бывший бразилец выступает в чемпионате Украины с 2012 года. Футболист стал самым автором первого гола в футболке сборной Украины. Он отличился в возрасте 33 года 358 дней.

По этому показателю он превзошел другого бразильца с украинским паспортом и одного из лидеров Металлиста Эдмара, который свой дебютный гол за Украину забил 8 лет назад в 33 года и 82 дня.

К слову, Мораес вошел в топ-3 самых возрастных бомбардиров в истории украинской сборной. Лидирует в этом рейтинге нынешний наставник команды Андрей Шевченко – забивал в 35 лет 256 дней. Второе место занимает тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань – 34 года 346 дней.

Видео гола Мораеса за сборную Украины