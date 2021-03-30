Нападник збірної України Жуніор Мораес відзначився дебютним голом за національну команду. Натуралізований бразилець відкрив рахунок у матчі з Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2022.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес відзначився голом у матчі з Фінляндією та відрив відлік голів у футболці "синьо-жовтих". Натуралізований бразилець вийшов на заміну у матчі з фінами та вже за декілька хвилин розмочив нулі на табло НСК "Олімпійський".

Більше про матч Україна несподівано не змогла перемогти Фінляндію у відборі на ЧС-2022: відео

Несподіванка від Мораеса

Нападник відгукнувся на простріл від Караваєва та впритул розстріляв володіння гостей. Однак українці не змогли втримати мінімальну перемогу та привезли самі собі гол. У підсумку – 1:1.

У соцмережах Жуніор прокоментував перший гол за збірну. Зробив нападник це українською мовою.

Я радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на наші цілі! Дякую Богу за все!,

– написав Мораес.

Унікальний рекорд збірної України

Український паспорт Мораес отримав у березні 2019 року. Колишній бразилець виступає в чемпіонаті України з 2012 року. Футболіст став найстаршим автором першого голу у футболці збірної України. Він відзначився у віці 33 роки 358 днів.

За цим показником він перевершив іншого бразильця з українським паспортом та одного з лідерів Металіста Едмара, який свій дебютний гол за Україну забив 8 років тому у 33 роки і 82 дні.

До слова, Мораес увійшов у топ-3 найбільш вікових бомбардирів в історії української збірної. Лідирує у цьому рейтингу нинішній наставник команди Андрій Шевченко – забивав у 35 років 256 днів. Друге місце посідає тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань – 34 роки 346 днів.

Відео голу Мораеса за збірну України