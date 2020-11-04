Правительство Монголии подало официальную жалобу в ООН, в которой выступает против действий гонщика Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Документ передал посол и постоянный представитель страны при организации Лундег Пуревсурен, сообщает Racerfun.

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Руководство страны возмутил тот факт, что спортсмен не принес извинений за использование слова "монгол" в уничижительной форме. После столкновения с Лэнсом Строллой на гран-при Португалии Ферстаппен назвал соперника "слепым", "дебилом" и "монголом".

Правительство Монголии призывает принять меры в отношении гонщика, его команды и спонсоров коллектива.



Официальное заявление Монголии

Монголия хотела извинений

Организация "Монгольская идентичность", которая борется за прекращение исторически принятого негативного употребления термина "монгол", потребовала извинений от Ферстаппена, назвав произошедшее "отвратительным" инцидентом.

"Мы шокированы и разочарованы, что Формула-1 не выступила решительно против подобного высказывания. Мы намерены обратиться непосредственно в руководящий орган (FIA) по этому вопросу", – говорится в заявлении "Монгольской идентичности".

Сразу после инцидента Макс заявил, что это не его проблема, если кому-то не понравились его высказывание по радио. Больше гонщик не прокомментировал произошедшее.