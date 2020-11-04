Уряд Монголії подав офіційну скаргу в ООН, в якій виступає проти дій гонщика Формули-1 Макса Ферстаппена.

Документ передав посол і постійний представник країни при організації Лундег Пуревсурен, повідомляє Racerfun.

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Керівництво країни обурив той факт, що спортсмен не приніс вибачень за використання слова "монгол" в зневажливій формі. Після зіткнення з Ленсом Строллою на гран-прі Португалії Ферстаппен назвав суперника "сліпим", "дебілом" і "монголом".

Уряд Монголії закликає вжити заходів щодо гонщика, його команди та спонсорів колективу.



Офіційна заява Монголії

Монголія хотіла вибачень

Організація "Монгольська ідентичність", яка бореться за припинення історично прийнятого негативного вживання терміна "монгол", зажадала вибачень від Ферстаппена, назвавши подію "огидним" інцидентом.

"Ми шоковані і розчаровані, що Формула-1 не виступила рішуче проти подібного висловлювання. Ми маємо намір звернутися безпосередньо до керівного органу (FIA) з цього питання", – йдеться в заяві "Монгольської ідентичності".

Відразу після інциденту Макс заявив, що це не його проблема, якщо комусь не сподобалися його висловлювання по радіо. Більше гонщик не прокоментував подію.