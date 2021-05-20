Монако – ПСЖ 0:2
Голы: Икарди, 19, Мбаппе, 81
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Главным героем финала стал экс-форвард "монегасков" Киллиан Мбаппе. На 19-й минуте Киллиан подкараулил ошибку защитника Монако Дизази, вышел на вратаря Маецки, но не пожадничал и отдал пас на своего товарища по команде Мауро Икарди.
Сам Мбаппе отличился за десять минут до конца основного времени, завершив хорошую подачу в штрафную от Анхеля Ди Марии.
ПСЖ выиграл седьмой Кубок Франции из девяти финалов за последние 11 лет, в то время как Монако не выигрывало это престижное соревнование с 1991 года, проиграв после этого в трех финалах.
Монако – ПСЖ видеообзор