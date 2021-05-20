Монако – ПСЖ 0:2

Голи: Ікарді, 19, Мбаппе, 81

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Головним героєм фіналу став ексфорвард "монегасків" Кілліан Мбаппе. На 19-й хвилині Кілліан підстеріг помилку захисника Монако Дізазі, вийшов на воротаря Маецкі, але не поскупився і віддав пас на свого товариша по команді Мауро Ікарді.

Сам Мбаппе відзначився за десять хвилин до кінця основного часу, завершивши хорошу подачу в штрафну від Анхеля Ді Марії.

ПСЖ виграв сьомий Кубок Франції з дев'яти фіналів за останні 11 років, в той час як Монако не вигравало це престижне змагання з 1991 року, програвши після цього в трьох фіналах.

Монако – ПСЖ відеоогляд