Монако – ПСЖ 0:2
Голи: Ікарді, 19, Мбаппе, 81
Дивіться також Гроші не пахнуть: УЄФА продовжив спонсорську угоду з російським "Газпромом"
Головним героєм фіналу став ексфорвард "монегасків" Кілліан Мбаппе. На 19-й хвилині Кілліан підстеріг помилку захисника Монако Дізазі, вийшов на воротаря Маецкі, але не поскупився і віддав пас на свого товариша по команді Мауро Ікарді.
Сам Мбаппе відзначився за десять хвилин до кінця основного часу, завершивши хорошу подачу в штрафну від Анхеля Ді Марії.
ПСЖ виграв сьомий Кубок Франції з дев'яти фіналів за останні 11 років, в той час як Монако не вигравало це престижне змагання з 1991 року, програвши після цього в трьох фіналах.
Монако – ПСЖ відеоогляд