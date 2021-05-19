Турниры для "Газпрома"

Кроме этого, компания продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов в новом трехлетнем цикле с 2021 по 2024 годы, а также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА на период с 2021-го по 2024 годы. В пакет включены и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021-го и 2023-го.

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В рамках подготовки к чемпионату Европы Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", с 21-го по 22 мая примет очередной этап трофи-тура Евро-2020. В ходе финальной стадии в Санкт-Петербурге будут сыграны 7 матчей континентального первенства.

Условия спонсорского контракта также предусматривают права "Газпрома" представить награду для автора лучшего гола Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.