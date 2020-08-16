Вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник стал трансферной целью французского клуба "Монако". Монегаски вышли на "Ворсклу" с конкретным предложением, которая не устроила полтавчан.

Об интересе "Монако" к Резнику рассказал главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов. Об этом сообщает "Футбольный формат".

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Максимов рассказал, что "Монако" предложил "Ворскле" за Резника около 2,5 миллиона евро.

Также тренер полтавчан подтвердил, что "Ворскла" получала предложения по Кане, Резнику и еще одному голкиперу.

Так, было там. По другому вратарю тоже предложение, и по Кане. Суммы не те, чтобы с ними расставаться. Они молоды, их за эти же деньги можно в 30 лет спокойно в Турцию. Там агенты хотят заработать. Руководство деньги платит, а тренеры душу вкладывают,

– сказал Максимов.

Статистика Резника

21-летний голкипер провел за "Ворсклу" в прошлом сезоне 18 матчей. В его пассиве 21 пропущенный гол.

Причем Резник в шести матчах отстоял на ноль.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает Резника в 100 тысяч евро.