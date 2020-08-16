Воротар полтавської "Ворскли" Дмитро Різник став трансферною ціллю французького клубу "Монако". Монегаски вийшли на "Ворсклу" з конкретною пропозицією, як не влаштувала полтавців.

Про інтерес "Монако" до Різника розповів головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Про це інформує "Футбольний формат".

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Максимов розповів, що "Монако" запропонувало "Ворсклі" за Різника близько 2,5 мільйона євро.

Також тренер полтавців підтвердив, що "Ворскла" отримувала пропозиції по Кане, Різнику та ще одному голкіперу.

Так, було там. По іншому воротареві теж пропозиція, і по Кане. Суми не ті, щоб з ними розлучатися. Вони молоді, їх за ці ж гроші можна в 30 років спокійно до Туреччини. Там агенти хочуть заробити. Керівництво гроші платить, а тренери душу вкладають,

сказав Максимов.

Статистика Різника

21-річний голкіпер провів за "Ворсклу" у минулому сезоні 18 матчів. У його пасиві 21 пропущений гол.

Причому Різник у шести матчах відстояв на нуль.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Різника у 100 тисяч євро.