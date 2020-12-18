Команды НБА готовятся к старту нового сезона. И играют предсезонные матчи. В одном из таких принял участие и игрок Детройт Пистонс Святослав Михайлюк.

Михайлюк сыграл в матче против Вашингтона. В целом провел на паркете меньше 10 минут, заработав лишь 5 очков.

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Но именно момент с участием Михайлюка попал в подборку десяти лучших по итогам дня. Эксперты оценили пас Мейсона Пламли, после которого Михайлюк совершил не менее эффектный лей-ап.

Видео лучших моментов в НБА с участием Михайлюка

Сам матч закончился победой Детройта 97:86.