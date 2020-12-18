Команди НБА готуються до старту нового сезону. І грають передсезонні матчі. В одному з таких взяв участь і гравець Детройт Пістонс Святослав Михайлюк.

Михайлюк зіграв у матчі проти Вашингтона. Загалом провів на паркеті менше 10 хвилин, заробивши лише 5 очок.

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Але саме момент за участі Михайлюка потрапив до підбірки десяти найкращих за підсумками дня. Експерти оцінили пас Мейсона Пламлі, після якого Михайлюк здійснив не менш ефектний лей-ап.

Відео найкращих моментів в НБА за участі Михайлюка

Сам матч закінчився перемогою Детройта 97:86.