Момент за участі українця Михайлюка потрапив до підбірки найкращих за день в НБА: відео
Команди НБА готуються до старту нового сезону. І грають передсезонні матчі. В одному з таких взяв участь і гравець Детройт Пістонс Святослав Михайлюк.
Михайлюк зіграв у матчі проти Вашингтона. Загалом провів на паркеті менше 10 хвилин, заробивши лише 5 очок.
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Але саме момент за участі Михайлюка потрапив до підбірки десяти найкращих за підсумками дня. Експерти оцінили пас Мейсона Пламлі, після якого Михайлюк здійснив не менш ефектний лей-ап.
Відео найкращих моментів в НБА за участі Михайлюка
Сам матч закінчився перемогою Детройта 97:86.
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