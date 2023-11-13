Чемпионат без россиян: сборная Украины объявила состав на молодежное Евро-2023 по дзюдо

Наша команда примет участие в чемпионате Европы U23 в Германии. Всего в турнире примут 31 сборная без представителей стран-террористов.

17 ноября в немецком Потсдаме стартует молодежный чемпионат Европы по возрастной категории до 23 лет. Участие в нем примет и сборная Украины.

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Наша команда объявила состав на соревнования. В него вошли 18 спортсменов в разных весовых категориях, среди них – по 9 мужчин и женщин. Полный список дзюдоистов выглядит так:

Мужчины:

Назар Висков (до 60 килограммов)

Гагик Мартиросян (до 66 килограммов)

Никита Голобородько (до 66 килограммов)

Евгений Гончаренко (до 73 килограммов)

Владислав Колобов (до 81 кг)

Вадим Леонтьев (до 81 килограмма)

Никита Юданов (до 90 кг)

Тимур Валиев (до 90 кг)

Алексей Ершов (до 100 килограммов)

Женщины:

Маргарита Мирошниченко (до 48 килограммов)

Мелания Водяная (до 52 килограммов)

Алина Шилова (до 57 килограммов)

Инна Шинкаренко (до 57 кг)

Анна Олейник-Корнийко (до 70 килограммов)

Алиса Виденеева (до 70 килограммов)

Анна Козакова (до 78 кг)

Юлия Курченко (до 78 килограммов)

Руслана Булавина (более 78 килограммов)

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Отметим, что на турнир не допущены спортсмены из России и Белоруссии. Несмотря на то, что Международная федерация дзюдо допустила атлетов из этих недостроев, разрешение на участие в соревнованиях не предоставили организаторы.

В прошлом году сборная Украины взяла четыре медали на Евро U23 – по два серебра и бронзы. Лучшим пока выступлением сине-желтых на молодежном чемпионате Европы был 2003 год. Тогда наша команда взяла 11 медалей, в том числе два золота.