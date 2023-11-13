17 листопада в німецькому Потсдамі стартує молодіжний чемпіонат Європи у віковій категорії до 23 років. Участь у ньому візьме і збірна України.

До теми Збірна України здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи-2023 з дзюдо: всі наші медалісти

Наша команда оголосила склад на змагання. До нього увійшли 18 спортсменів у різних вагових категоріях, серед них – по 9 чоловіків та жінок. Повний список дзюдоїстів виглядає так:

Чоловіки:

Назар Вісков (до 60 кілограмів)

Гагік Мартиросян (до 66 кілограмів)

Микита Голобородько (до 66 кілограмів)

Євген Гончаренко (до 73 кілограмів)

Владислав Колобов (до 81 кілограма)

Вадим Леонтьєв (до 81 кілограма)

Нікіта Юданов (до 90 кілограмів)

Тимур Валієв (до 90 кілограмів)

Олексій Єршов (до 100 кілограмів)

Жінки:

Маргарита Мірошниченко (до 48 кілограмів)

Меланія Водянна (до 52 кілограмів)

Аліна Шилова (до 57 кілограмів)

Інна Шинкаренко (до 57 кілограмів)

Анна Олійник-Корнійко (до 70 кілограмів)

Аліса Віденеєва (до 70 кілограмів)

Анна Козакова (до 78 кілограмів)

Юлія Курченко (до 78 кілограмів)

Руслана Булавіна (понад 78 кілограмів)

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Відзначимо, що на турнір не допущені спортсмени з Росії та Білорусі. Попри те, що Міжнародна федерація дзюдо допустила атлетів із цих недокраїн, дозвіл на участь у змаганнях не надали організатори.

Минулого року збірна України взяла чотири медалі на Євро U23 – по два срібла та бронзи. Найкращим поки виступом "синьо-жовтих" на молодіжному чемпіонаті Європи був 2003 рік. Тоді наша команда взяла 11 медалей, в тому числі два золота.