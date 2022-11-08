Без динамовцев: Ротань объявил экспериментальный состав "молодежки" на товарищеские матчи

Молодежная сборная Украины начинает подготовку к чемпионату Европы 2023 года. В ноябре команда Ротаня проведет два товарищеских поединка.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил список игроков, вызванных на тренировочный сбор. В составе делегации команды, которая с 15 по 22 ноября будет тренироваться в Грузии, отсутствуют футболисты киевского Динамо. Однако есть большое количество легионеров, готовность которых планирует проверить тренерский штаб Ротаня.

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Организовать этот сбор было не так просто, поскольку продолжается чемпионат Украины. Мы пытались сделать ставку на наших легионеров, а также на исполнителей, которые мало играют в своих клубах, хорошо понимая, что перед каждым стоят турнирные задания. У нас будет возможность пересмотреть тех кандидатов, за которыми мы давно следим. Нужно быть готовыми, что в любой момент наши ведущие игроки могут понадобиться национальной команде. Также, готовясь к финальной части Евро-2023, мы не забываем, что уже в сентябре стартует новый отборочный цикл для молодежной сборной,

– сказал Ротань.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин (Днепр-1), Денис Твардовский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Яков Кинарейкин (Днепр-1), Денис Твардовский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос). Защитники: Роман Дидык, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсарь (все – Рух), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Эдуард Козик, Марьян Фарина (оба – Шахтер), Максим Таловеров (Слован, Чехия), Денис Кузык (Колос).

Роман Дидык, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсарь (все – Рух), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Эдуард Козик, Марьян Фарина (оба – Шахтер), Максим Таловеров (Слован, Чехия), Денис Кузык (Колос). Полузащитники: Максим Брагару (Черноморец), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Даниил Кравчук (Ингулец), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия) , Артур Микитишин (Кривбасс), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Эшторил, Португалия).

Максим Брагару (Черноморец), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Даниил Кравчук (Ингулец), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия) , Артур Микитишин (Кривбасс), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Эшторил, Португалия). Нападающие: Богдан Вьюнник (Цюрих, Швейцария), Даниил Гончарук (Ллейда, Испания), Николай Кухаревич (Хиберниан, Шотландия).

Резервный список: Денис Бунчуков (Серен, Бельгия), Игорь Краснопир (Оболонь), Артем Кулаковский (Ворскла), Николай Михайленко (Заря), Владислав Погорелый, Михаил Хромей (оба – Шахтер), Игорь Потимков (Металлист 1925), Роман Якуба (Валмиера, Латвия).

Отметим, что во время сбора в Грузии подопечные Ротаня сыграют два поединка – 19 ноября с командой Израиля, а 21 ноября с грузинскими сверстниками.

Напомним, Украина попала в группу В чемпионата Европы, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.

Финальный турнир Евро-2023 с участием 16-ти сборных примут четыре стадиона в Румынии и четыре в Грузии. Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.