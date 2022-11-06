Украинская команда начинает подготовку к финальному турниру Евро-2023 (U-21). Подопечные Ротаня во время учебно-тренировочного сбора в Грузии, которое продлится с 15 по 22 ноября, сыграет два спарринга.
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19 ноября "сине-желтые" встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21 – с молодежной командой Грузии. Оба поединка состоятся на поле Tbilisi Sea Technical Center Stadium – в 16:00 по киевскому времени.
Следует отметить, что соперники команды Ротаня являются участниками Евро-2023. Команда Грузии – в качестве хозяина, а Израиль – квалифицировался через отборочный турнир.
Напомним, что Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.