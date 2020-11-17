Молодежная сборная Украины по футболу 17 ноября завершила отбор на чемпионат Европы-2021. Украинская сборная в селе Ковалевка разгромила Северную Ирландию.

Украина – Северная Ирландия 3:0

Голы: Бабогло, 68, Исаенко, 70, Кухаревич, 74

Заслуживает внимания Матч Швейцария – Украина отменен: какое решение может принять УЕФА

Поединок с Северной Ирландией был для украинской "молодежки" матчем престижа, поскольку с турнирной точки зрения он ничего не решал. Украина потеряла шанс выйти на евро, пишет 24 канал.

Ближе к середине второго тайма украинцы увеличили темп и один из стандартов принес успех. На 68-й минуте Вантух подал угловой, а Бабогло в падении головой открыл счет.

Не прошло и двух минут, как "сине-желтые" увеличили свое преимущество. Фланговую передачу Стецкова использовал Исаенко – 2:0.

Да и на этом подопечные Руслана Ротаня не остановились. На 74-й минуте Кухаревич воспользовался ошибкой обороны и голкипера и со средней дистанции поразил пустые ворота.

Молодежная сборная Украины завершила свой путь в отборочном турнире Евро-2021 (U-21). Украинцы заняли третье место.

Украина – Северная Ирландия видеообзор