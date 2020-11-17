Молодежная сборная Украины разгромной победой завершила неудачный отбор на Евро-2021
Молодежная сборная Украины по футболу 17 ноября завершила отбор на чемпионат Европы-2021. Украинская сборная в селе Ковалевка разгромила Северную Ирландию.
Украина – Северная Ирландия 3:0
Голы: Бабогло, 68, Исаенко, 70, Кухаревич, 74
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Поединок с Северной Ирландией был для украинской "молодежки" матчем престижа, поскольку с турнирной точки зрения он ничего не решал. Украина потеряла шанс выйти на евро, пишет 24 канал.
Ближе к середине второго тайма украинцы увеличили темп и один из стандартов принес успех. На 68-й минуте Вантух подал угловой, а Бабогло в падении головой открыл счет.
Не прошло и двух минут, как "сине-желтые" увеличили свое преимущество. Фланговую передачу Стецкова использовал Исаенко – 2:0.
Да и на этом подопечные Руслана Ротаня не остановились. На 74-й минуте Кухаревич воспользовался ошибкой обороны и голкипера и со средней дистанции поразил пустые ворота.
Молодежная сборная Украины завершила свой путь в отборочном турнире Евро-2021 (U-21). Украинцы заняли третье место.
Украина – Северная Ирландия видеообзор
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