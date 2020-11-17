Молодіжна збірна України з футболу 17 листопада завершила відбір на чемпіонат Європи-2021. Українська збірна у селі Ковалівка розгромила Північну Ірландію.

Україна – Північна Ірландія 3:0

Голи: Бабогло, 68, Ісаєнко, 70, Кухаревич, 74

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Поєдинок з Північною Ірландією був для української "молодіжки" матчем престижу, оскільки з турнірної точки зору він нічого не вирішував. Україна втратила шанс вийти на Євро, пише 24 канал.

Ближче до середини другого тайму українці збільшили темп й один зі стандартів приніс успіх. На 68-й хвилині Вантух подав кутовий, а Бабогло в падінні головою відкрив рахунок.

Не минуло й двох хвилин, як "синьо-жовті" збільшили свою перевагу. Флангову передачу Стецькова використав Ісаєнко – 2:0.

Та й на цьому підопічні Руслана Ротаня не зупинилися. На 74-й хвилині Кухаревич скористався помилкою оборони та голкіпера і з середньої дистанції вразив порожні ворота.

Молодіжна збірна України завершила свій шлях у відбірному турнірі Євро-2021 (U-21). Українці посіли третє місце.

Україна – Північна Ірландія відеоогляд