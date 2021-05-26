Молодежная сборная Украины с поражения Азербайджану стартовала на турнире имени Лобановского

Сборная Украины U-21 сыграла первый матч на турнире памяти Валерия Лобановского. Соперником нашей команды выступила молодежная сборная Азербайджана.

Всего на турнире Валерия Лобановского планировалось участие четырех команд. Но молодежная сборная Туниса не смогла прибыть в Киев из-за коронавирусных проблем. Поэтому на турнире сыграют только три команды – Украины, Азербайджана и Узбекистана по круговой системе.

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Именно против сверстников из Азербайджана выпало сыграть в дебютном матче украинцам. И дебют встречи лучше провели именно гости, создав несколько моментов, чтобы отличиться. Гол же удалось забить на 17-й минуте. После подачи со штрафного Гурбанли сумел в падении пробить в противоход вратарю.

Украинцы могли сравнять счет еще в первом тайме. После прострела Мудрика удар не удался у Очеретько – мяч слетел с ноги. Но отлетел к Супряге, которому надо было прицельно пробить по воротам – выше. Сикан тоже не сумел забить впоследствии, пробив очень слабо.

И настоящим транжирой моментов в этом матче стал Ванат. Он вышел на замену сразу после перерыва. И до конца матча имел возможность не просто сравнять счет, а сделать его разгромным в пользу Украины. Лишь за последние десять минут матча он трижды не сумел переиграть вратаря азербайджанцев.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 0:1

Гол: Гурбанли, 17

Кроме поражения в этом матче, сборная Украины понесла еще и потери – Очеретько. Он покинул поле с помощью медиков. Вероятно, у него перелом ноги.

Видеообзор матча Украина U-21 – Азербайджан U-21

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет 28 мая против своих сверстников из Узбекистана.