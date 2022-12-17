Україна U-20 – Південна Корея U-20 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Шайби: 04:24 Грабовецький (Садовіков, Царьковський – більш.) – 1:0, 25:16 Дубський (Ковальчук) – 2:0, 36:20 Грабовецький (Панасенко, Волков – більш.) – 3:0, 38:43 Садовіков (Царьковський, Волков – більш.) – 4:0, 39:59 Кім (Конг – більш.) – 4:1, 45:45 Грабовецький (Шамардін, Панасенко) – 5:1, 50:16 Трахт (Коржилецький) – 6:1, 55:09 Трахт (Коржилецький, Дахновський - більш.) - 7:1

У п'ятницю, 16 грудня, молодіжна збірна України з хокею зіграла четвертий поєдинок на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який триває в польському Битомі. Суперником "синьо-жовтих" була збірна Південної Кореї.

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Українці за крок від підвищення в класі

Підопічні Олександра Бобкіна та Руслана Борисенка домінували в матчі протягом всього ігрового часу. У підсумку українці закинули у ворота корейців сім шайб.

У збірної України хет-триком відзначився нападник чеської Спарти Артем Грабовецький, а гравець фінського Лукко Данило Трахт записав на свій рахунок дубль. Ще по одній шайбі закинули Ілля Дубський та Станіслав Садовніков.

Саме Станіслава оргкомітет турніру визнав найкращим гравцем матчу. Шостий номер українців записав на свій рахунок гол і результативний пас.

Молодіжна збірна України відсвяткувала четверту перемогу на ЧС-2022. "Синьо-жовті" впевнено лідирують в групі, маючи в своєму активі 12 очок.

Важливо! Останній і вирішальний матч на чемпіонаті світу збірна України (U-20) зіграє 17 грудня проти Японії, яка після чотирьох турів має у своєму активі три перемоги і одну поразку в овертаймі. Японці набрали 10 очок і відстають у таблиці від України на два бали.