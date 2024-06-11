Впервые в рамках подготовки к Евро: в какой форме Украина сыграет против Молдовы

Во вторник, 11 июня, сборные Молдовы и Украины сойдутся в товарищеском матче. Это будет последняя игра команды Сергея Реброва накануне старта Евро-2024 по футболу.

Национальные команды выйдут на футбольное поле стадиона "Зимбру", что в Кишиневе. Обе сборные уже определились с игровыми комплектами форм на товарищескую встречу.

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Игровые комплекты Молдовы и Украины

Украинская сборная сыграет в желтой форме. В прошлых контрольных спаррингах подопечные Сергея Реброва играли в синем комплекте.

Наш соперник из Молдовы сыграет в синей форме (голкипер – в зеленой).



Игровые формы на матч Молдова – Украина / Фото УАФ, Александра Гливинского

Напомним, что для "сине-желтых" эта встреча станет третьей и последней в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 по футболу. В предыдущих играх команда Реброва сохранила нулевую ничью с Германией и неожиданно проиграла полякам в Варшаве 3:1. Единственный гол в этих двух матчах в составе нашей сборной забил Артем Довбык.

Сергей Ребров уже объявил заявку на игру против Молдовы, в которой сможет рассчитывать на всех футболистов.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Молдова – Украина, который начнется в 19:00 (по киевскому времени).

Отметим, что для сборной Молдовы этот поединок не имеет никакого серьезного значения. Ведь команда не будет играть на Евро-2024 в Германии.