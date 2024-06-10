У вівторок, 11 червня, збірна України зіграє черговий товариський матч напередодня Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане збірна Молдови, пише 24 Канал.

Слідкуйте з нами Останній спаринг перед Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Молдова - Україна

Де дивитися матч Молдова – Україна

Пряма трансляція матчу Молдова – Україна буде доступна на двох платформах на території України. Інтернет-користувачі зможуть подивитися гру наживо на ОТТ-сервісі Megogo. Там же будуть доступні передматчева та післяматчева студії з експертами та ведучими.

Тим часом телеглядачам матч буде доступний у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного. Також текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Фінал підготовки до Євро

Для збірної України зустріч з Молдовою стане останньою перед стартом чемпіонату Європи-2024. У червні наша команда вже провела два товариські матчі – 0:0 проти Німеччини та 1:3 проти Польщі.

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Наш суперник по звітному матчу не зміг відібратися на Євро-2024. Втім вперше за довгий час Молдова була близькою до цього. Команда Сергія Клещенка здобула 10 очок у семи матчах і перемога в останньому турі над чехами виводила б наших сусідів на ЧЄ-2024.

Втім господарі поля в Празі розгромили молдован (3:0) та залишили їх мрію такою ж нездійсненою. До слова, за збірну Молдови виступає колишній українець Владислав Бабогло. Центрбек виступав за Чорноморець та Олександрію, а нині є гравцем Карпат.

Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е, де нашими суперниками стануть Бельгія, Румунія та Словаччина. Розклад матчів "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи наступний: