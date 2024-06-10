Анонс матча Молдова – Украина: что надо знать о последнем товарищеском матче перед Евро-2024
Сборная Украины завершает подготовку к чемпионату Европы спаррингом в Кишиневе. Наша команда сыграет против Молдовы в ближайшем к Родине городе с начала полномасштабной войны.
Во вторник, 11 июня, сборная Украины сыграет последний товарищеский матч в этом месяце. Команда Сергея Реброва приедет в гости в Кишинев, где сойдется со сборной Молдовы. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном относительно этого спарринга.
Следите с нами Последний спарринг перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Молдова - Украина
Последняя репетиция Евро-2024
Сборная Украины провела уже два из трех июньских спаррингов. Подопечные Сергея Реброва не проиграли Германии, расписав нулевую ничью с Бундестим. А вот с поляками наша команда справиться не смогла – 1:3 в Варшаве.
Сразу после встречи с "Кадрой" УАФ объявила заявку сборной Украины на Евро-2024. Сюрпризов там не было, Ребров вызвал на чемпионат тех же 25 игроков, которые были в команде во время товарищеских встреч.
Состав сборной Украины на Евро-2024 / фото из инстаграма УАФ
На матч с Молдовой кадровых потерь у нашей команды не прогнозируется. Виталий Миколенко не был готов к первому спаррингу, а в матче с Польшей отыграл лишь один тайм. Тем не менее, защитник Эвертона должен быть готовым к матчу в Кишиневе, а также к Евро-2024.
Чего ждать от Молдовы
Команда Сергея Клещенко серьезно выросла за последние годы. Обычно молдаване не имели серьезных амбиций и ограничивались желанием занять не последнее место в квалификационных группах.
Но в отборе на Евро наши соседи были очень близки к попаданию на турнир. Молдова смогла взять 4 очка против сборной Польши, а также не проиграла дома Албании и Чехии.
Однако в решающем матче в последнем туре "триколорни" крупно уступили на выезде чехам и потеряли шанс поехать на Евро. Важную роль в успехах молдаван сыграл защитник Карпат Владислав Бабогло.
Владислав Бабогло играет за Карпаты / фото с сайта клуба
Защитник родился в Молдове, но всю карьеру проводил в Украине (Черноморец, Александрия, Карпаты). Перед стартом квалификации Владислав решил принять гражданство Молдовы и уже успел оформить два гола – против Польши и Албании.
Кто сыграет в спарринге
Состав Украины предугадать крайне непросто. В июне Сергей Ребров активно применял ротацию и ни разу не играл приближенным к основе набором игроков.
В конце концов не стоит от тренера ожидать сильнейшего состава прямо перед стартом Евро. Все же будет обидно из-за товарищеского матча потерять кого-то из важных исполнителей.
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Можно ожидать появление с первых минут Лунина и Бражко. Первый должен стать нашим основным кипером на Евро, но в спаррингах пока не играл. Что же касается игрока Динамо, то он пока сыграл лишь полтайма против поляков.
Труднее всего будет спрогнозировать состав обороны. Все центрбеки получили игровое время в первых двух спаррингах и запасные футболисты откровенно не впечатлили. Миколенко вряд ли будут перегружать.Ориентировочный состав: Лунин – Конопля, Сваток, Забарный, Михайличенко – Бражко, Зинченко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик.
История встреч
Украина и Польша сыграли лишь пять очных матчей за свою историю. Преимущество на стороне нашей команды – три победы при двух ничьих и ни одном поражении. Разница голов – 6:3.
Лишь два из этих матчей были официальными. В отборе на ЧМ-2014 команда Михаила Фоменко не смогла обыграть соседей на их поле (0:0), но дома взяла свое (2:1). Голами отметились Ярмоленко и Хачериди.
Все матчи Украины против Молдовы:
- Товарищеский матч, 1996 год. Молдова – Украина 2:2 (Тестимицану, 72, Попович, 83 – Гусейнов, 49, 66)
- Товарищеский матч, 1997 год. Украина – Молдова 1:0 (Ребров, 56)
- Отбор ЧМ-2014. Молдова – Украина 0:0
- Отбор ЧМ-2014. Украина – Молдова 2:1 (Ярмоленко, 61, Хачериди, 71 – Суворов, 80)
- Товарищеский матч, 2014 год. Украина – Молдова 1:0 (Безус, 63)
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Где смотреть
Прямая трансляция матча Молдова – Украина будет доступна на двух платформах на территории нашей страны. Пользователи интернета смогут посмотреть спарринг вживую на ОТТ-сервисе Megogo. Там же будут доступны и предматчевая студия с экспертами и ведущими.
В свою очередь телезрителям встреча будет доступна в прямом эфире на региональных каналах Суспільного. Также текстовая онлайн-трансляция матча Молдова – Украина состоится на сайте 24 Канала. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
Украина на Евро-2024:
- сборная Украины заняла лишь третье место в квалификационной группе к Евро-2024, пропустив вперед Англию и Италию
- "сине-желтые" получили второй шанс на путевку через плей-офф, которым и воспользовались
- подопечные Сергея Реброва в стыковых матчах переиграли Боснию и Герцеговину и Исландию (2:1 в обеих встречах)
- на Евро-2024 Украина попала в группу Е, где будет противостоять Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня)
- чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля на полях Германии
- лучшим результатом сборной Украины на ЧЕ был выход в четвертьфинал на прошлом турнира в 2021 году под руководством Андрея Шевченко