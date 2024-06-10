Анонс матча Молдова – Украина: что надо знать о последнем товарищеском матче перед Евро-2024

Сборная Украины завершает подготовку к чемпионату Европы спаррингом в Кишиневе. Наша команда сыграет против Молдовы в ближайшем к Родине городе с начала полномасштабной войны.

Во вторник, 11 июня, сборная Украины сыграет последний товарищеский матч в этом месяце. Команда Сергея Реброва приедет в гости в Кишинев, где сойдется со сборной Молдовы. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном относительно этого спарринга.

Следите с нами Последний спарринг перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Молдова - Украина

Последняя репетиция Евро-2024

Сборная Украины провела уже два из трех июньских спаррингов. Подопечные Сергея Реброва не проиграли Германии, расписав нулевую ничью с Бундестим. А вот с поляками наша команда справиться не смогла – 1:3 в Варшаве.

Сразу после встречи с "Кадрой" УАФ объявила заявку сборной Украины на Евро-2024. Сюрпризов там не было, Ребров вызвал на чемпионат тех же 25 игроков, которые были в команде во время товарищеских встреч.



Состав сборной Украины на Евро-2024 / фото из инстаграма УАФ

На матч с Молдовой кадровых потерь у нашей команды не прогнозируется. Виталий Миколенко не был готов к первому спаррингу, а в матче с Польшей отыграл лишь один тайм. Тем не менее, защитник Эвертона должен быть готовым к матчу в Кишиневе, а также к Евро-2024.

Чего ждать от Молдовы

Команда Сергея Клещенко серьезно выросла за последние годы. Обычно молдаване не имели серьезных амбиций и ограничивались желанием занять не последнее место в квалификационных группах.

Но в отборе на Евро наши соседи были очень близки к попаданию на турнир. Молдова смогла взять 4 очка против сборной Польши, а также не проиграла дома Албании и Чехии.

Однако в решающем матче в последнем туре "триколорни" крупно уступили на выезде чехам и потеряли шанс поехать на Евро. Важную роль в успехах молдаван сыграл защитник Карпат Владислав Бабогло.



Владислав Бабогло играет за Карпаты / фото с сайта клуба

Защитник родился в Молдове, но всю карьеру проводил в Украине (Черноморец, Александрия, Карпаты). Перед стартом квалификации Владислав решил принять гражданство Молдовы и уже успел оформить два гола – против Польши и Албании.

Кто сыграет в спарринге

Состав Украины предугадать крайне непросто. В июне Сергей Ребров активно применял ротацию и ни разу не играл приближенным к основе набором игроков.

В конце концов не стоит от тренера ожидать сильнейшего состава прямо перед стартом Евро. Все же будет обидно из-за товарищеского матча потерять кого-то из важных исполнителей.

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Можно ожидать появление с первых минут Лунина и Бражко. Первый должен стать нашим основным кипером на Евро, но в спаррингах пока не играл. Что же касается игрока Динамо, то он пока сыграл лишь полтайма против поляков.

Труднее всего будет спрогнозировать состав обороны. Все центрбеки получили игровое время в первых двух спаррингах и запасные футболисты откровенно не впечатлили. Миколенко вряд ли будут перегружать.

История встреч

Лунин – Конопля, Сваток, Забарный, Михайличенко – Бражко, Зинченко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик.

Украина и Польша сыграли лишь пять очных матчей за свою историю. Преимущество на стороне нашей команды – три победы при двух ничьих и ни одном поражении. Разница голов – 6:3.

Лишь два из этих матчей были официальными. В отборе на ЧМ-2014 команда Михаила Фоменко не смогла обыграть соседей на их поле (0:0), но дома взяла свое (2:1). Голами отметились Ярмоленко и Хачериди.

Все матчи Украины против Молдовы:

Товарищеский матч, 1996 год . Молдова – Украина 2:2 (Тестимицану, 72, Попович, 83 – Гусейнов, 49, 66)

. Молдова – Украина (Тестимицану, 72, Попович, 83 – Гусейнов, 49, 66) Товарищеский матч, 1997 год . Украина – Молдова 1:0 (Ребров, 56)

. Украина – Молдова (Ребров, 56) Отбор ЧМ-2014 . Молдова – Украина 0:0

. Молдова – Украина Отбор ЧМ-2014 . Украина – Молдова 2:1 (Ярмоленко, 61, Хачериди, 71 – Суворов, 80)

. Украина – Молдова (Ярмоленко, 61, Хачериди, 71 – Суворов, 80) Товарищеский матч, 2014 год. Украина – Молдова 1:0 (Безус, 63)

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Где смотреть

Прямая трансляция матча Молдова – Украина будет доступна на двух платформах на территории нашей страны. Пользователи интернета смогут посмотреть спарринг вживую на ОТТ-сервисе Megogo. Там же будут доступны и предматчевая студия с экспертами и ведущими.

В свою очередь телезрителям встреча будет доступна в прямом эфире на региональных каналах Суспільного. Также текстовая онлайн-трансляция матча Молдова – Украина состоится на сайте 24 Канала. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Украина на Евро-2024: