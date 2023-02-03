Круговая порука: МОК решение о допуске россиян мотивирует позицией ООН, базирующейся на решении МОК

Международный олимпийский комитет продолжает отстаивать мнение о дальнейшем допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. А чтобы придать вес своему решению, подкрепляют его заявлением ООН

25 января 2023 года Международный олимпийский комитет обнародовал официальную позицию по ситуации в Украине и санкциям против России. Там заявили о дальнейшей поддержке Украины и продлении санкций против России. Однако третьим пунктом было то, что МОК рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Правда, все они должны не поддерживать войну и соблюдать антидопинговые правила.

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Решение о потенциальном допуске любого, у кого есть российский паспорт, даже под "нейтральным флагом" к международным турнирам, вызвало шквал критики. Дошло даже до того, что некоторые страны заявили, что могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 в Париже, если туда допустят россиян.

И МОК в своем стремлении найти "хороших россиян" нашел неожиданного партнера – ООН. 1 февраля 2023 года два специальных докладчика Совета ООН по правам человека "высоко оценили рассмотрение Международным олимпийским комитетом разрешения отдельным спортсменам из России и Беларуси принимать участие в международных спортивных соревнованиях как нейтральным спортсменам". Они также "призвали МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена по признаку национальности".

"Мы понимаем желание поддержать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество, которые вместе со всеми другими украинцами ужасно страдают от войны. Но Олимпийский комитет и олимпийское сообщество в целом имеют также обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и, шире, международные нормы прав человека, запрещающие дискриминацию", – говорится в заявлении ООН.

Уже на следующий день, 2 февраля, МОК решил использовать это заявление ООН в качестве аргумента для того, почему следует допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Оказалось, что эти два специальных докладчика Совета ООН по правам человека уже не впервые обращались в МОК относительно отстранении россиян и белорусов. Еще в сентябре 2022 года их "очень беспокоило" то, что представителей стран-агрессоров не допускают к международным турнирам. Следовательно, они "выразить серьезную обеспокоенность относительно рекомендации запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, таким как судьи, участвовать в международных соревнованиях исключительно на основе их национальности, как вопрос принципа. Это поднимает серьезные вопросы по недискриминации".

МОК не в первый раз пытается прикрыться решениями ООН

Еще одним "прикрытием" для себя из МОК избрали резолюцию "Спорт как фактор устойчивого развития" (A/77L.28), принятую Генеральной Ассамблеей ООН 1 декабря 2022 года. Все потому, что эта резолюция предусматривает, что "большие международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости, без какой-либо дискриминации, и что следует уважать объединяющий и примирительный характер таких мероприятий". Следовательно, "любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению".

Еще циничным в этом случае выглядит упоминание МОК, что эта резолюция была принята консенсусом всех государств-членов ООН, в том числе Украины и России.

Когда МОК упрекнули, что они в свое время дисквалифицировали целые страны (так, как это было с ЮАР в 70-80-х годах XX века), те снова решили прикрыться решением ООН. Мол, тогда против страны были санкции ООН, а вот против России и Белоруссии санкций ООН нет.

Но и на этом решили не останавливаться. И указали, что в 1992 году против Югославии были введены санкции ООН, но спортсмены из этой страны выступили на Олимпийских играх в Барселоне. Правда как "независимые атлеты" и по согласованию с ООН.