Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции. Церемония зажигания огня пройдет в греческой Олимпии.

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Новаторские идеи организаторов Игр

По сообщению Reuters, зажигание огня Игр-2024 произойдет 16 апреля 2024 года. Он будет оставаться в Греции еще неделю до церемонии передачи в Афинах, откуда будет отправлен во Францию.

Обычно один из символов ОИ доставляют в город-организатор самолетом. Однако 33-и Олимпийские игры стали исключением из этого правила.

Парижские организаторы используют корабль "Белем", который доставит огонь в Марсель. Дело в том, что портовый город был основан греческими поселенцами Фокеи около 600 лет до нашей эры. Символично, что с этого города начнется французский этап эстафеты передачи огня, который завершится в Париже 14 июля.

Кстати, в Марселе в рамках Олимпийских игр пройдут соревнования по парусному спорту.

Важно! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа 2024 года.