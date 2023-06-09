Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться в столиці Франції. Церемонія запалення вогню пройде у грецькій Олімпії.

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Новаторські ідеї організаторів Ігор

За повідомленням Reuters, запалення вогню Ігор-2024 відбудеться 16 квітня 2024 року. Він залишатиметься в Греції ще тиждень до церемонії передачі в Афінах, звідки буде відправлений у Францію.

Зазвичай один з символів ОІ доставляють до міста-організатора літаком. Проте 33-ті Олімпійські ігри стали виключенням з цього правила.

Паризькі організатори використають корабель "Белем", який доставить вогонь до Марселя. Річ у тім, що портове місто було засноване грецькими поселенцями Фокеї близько 600 років до нашої ери. Символічно, що саме з цього міста розпочнеться французький етап естафети передачі вогню, який завершиться в Парижі 14 липня.

До речі, в Марселі в рамках Олімпійських ігор відбудуться змагання з вітрильного спорту.

Важливо! Церемонія відкриття Олімпіади-2024 в Парижі відбудеться 26 липня. Змагання триватимуть до 11 серпня 2024 року.