Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Лукашенко запрещено посещать Олимпиады

Виктор Лукашенко был избран главой НОК Беларуси 26 февраля. Решение было принято после того, как МОК принял санкций в отношении руководства НОК Беларуси.

К теме Лукашенко отдал своему сыну кресло главы белорусского Олимпийского комитета

В частности, МОК запретил непризнанном президенту Беларуси Александру Лукашенко возглавлять организацию.

Решение было продиктовано тем, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии.

Александр Лукашенко возглавлял НОК Беларуси с 1997 года. В декабря 2020 года МОК запретил ему участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры.

Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

Оба Лукашенко и Басков в дальнейшем отстранены от участия в Олимпиадах и любой деятельности, связанной с ними.

Следующим санкциями МОК по Беларуси может стать запрет для белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях под флагом страны.