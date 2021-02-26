Александр Лукашенко оставил должность руководителя Олимпийского комитета Беларуси. Теперь организацию возглавил старший сын Лукашенко Виктор.

Лукашенко, возглавлявший белорусский Олимпийский комитет с 1997 года, пошел на этот шаг после того, как ему и сыну запретили посещать Олимпийские игры.

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Выступая на заседании НОК Александр Лукашенко заявил, что не планировал оставаться у руля комитета еще на один срок, и предложил кандидатуру своего сына Виктора на эту должность.

"Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что кражи, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет наиболее хорошее. Что касается меня, я все равно никуда не уйду от вопросов спорта", – сказал Лукашенко.

Санкции против Беларуси

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что белорусский Олимпийский комитет не защитил своих спортсменов от политической дискриминации. Исполком МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать Олимпиаду в Токио и прекратил финансирование белорусской организации.

Следующим шагом может стать запрет для белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях под флагом страны.