Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав обрання Віктора Лукашенко на пост глави Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

Лукашенкам заборонено відвідувати Олімпіади

Віктор Лукашенко був обраний главою НОК Білорусі 26 лютого. Рішеня було прийнято після того, як МОК вжив санкцій щодо керівництва НОК Білорусі.

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Зокрема, МОК заборонив невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку очолювати організацію.

Рішення було продиктоване тим, що "керівництво НОК належним чином не захистило білоруських спортсменів від політичної дискримінації", що суперечить Олімпійській хартії.

Олександр Лукашенко очолював НОК Білорусі з 1997 року. У грудні 2020 року МОК заборонив йому брати участь у всіх заходах комітету, включаючи Олімпійські ігри.

Також МОК не визнав обрання Дмитра Баскова на пост члена виконавчого комітету НОК Білорусі.

Обидва Лукашенки і Басков надалі відсторонені від участі в Олімпіадах і будь-якої діяльності, пов'язаної з ними.

Наступним санкціями МОК щодо Білорусі може стати заборона для білоруських спортсменів брати участь у змаганнях під прапором країни.