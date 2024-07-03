Недопуск российских дзюдоистов: в МОК назвали причины

Международный олимпийский комитет назвал причины недопуска российских дзюдоистов к Олимпиаде-2024 в Париже. В частности они отреагировали на отказ спортсменов от участия.

Из 12 российских дзюдоистов МОК допустил к Олимпийским играм-2024 только 4. Федерация дзюдо России сообщила, что ни один из их спортсменов не будет участвовать в турнире.

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Объяснение от МОК

В организации отметили, что решение группы экспертов комиссии по проверке соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов критериям отбора основываются на принципах осуществления участия в Олимпийских играх в Париже отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами.

Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и установленными принципами. Комиссия имела возможность воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами, представляющих военные и силовые структуры, опубликованными на официальных сайтах в России и Беларуси,

– объяснили в МОК.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", в частности не поддерживать войну в Украине.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 будут проходить в Париже с 26 июля по 9 августа.