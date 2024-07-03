З 12 російських дзюдоїстів МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 лише 4. Федерація дзюдо Росії повідомила, що жоден з їх спортсменів не братиме участь в турнірі.

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Пояснення від МОК

В організації зазначили, що рішення групи експертів комісії з перевірки відповідності індивідуальних нейтральних спортсменів критеріям відбору ґрунтуються на принципах здійснення участі в Олімпійських іграх у Парижі окремих нейтральних спортсменів та їх допоміжного персоналу з російськими чи білоруськими паспортами.

Ми не можемо коментувати окремі випадки та рішення комісії. Вона перевірила спортсменів відповідно до рішення виконавчого комітету МОК та встановлених принципів. Комісія мала можливість скористатися новою інформацією з різних джерел, зокрема офіційними списками спортсменів, пов'язаних зі спортивними клубами, що представляють військові та силові структури, опублікованими на офіційних сайтах у Росії та Білорусі,

– пояснили в МОК.

Відзначимо. Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", зокрема не підтримувати війну в Україні.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 відбуватимуться в Парижі з 26 липня до 9 серпня.