Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", в частности не поддерживать войну в Украине, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Комментарий Баха относительно прав спортсменов на Олимпиаде-2024

Глава МОК заявил, что все участники Игр в Париже будут равны независимо от политических или любых других убеждений.

Спортсмены должны мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека – декларация о мире. И на Олимпийских играх все люди равны независимо от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и тому подобное. Этот принцип недискриминации необходим для того, чтобы спорт способствовал развитию мира и взаимопонимания между всеми людьми,

– рассказал Томас Бах.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 начнутся 26 июля и будут проходить до 9 августа в Париже.