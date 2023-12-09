МОК сделал рекламу войны и преступлениям: легенда НХЛ осудил допуск россиян к Олимпиаде

Олимпийский чемпион 1998 года по хоккею Доминик Гашек прокомментировал решение МОК допустить спортсменов из стран-агрессоров к Олимпийским играм. Такая авантюра Комитета может привести к новым жертвам.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет решил сделать подарок кровавому диктатору Путину и допустил спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024. Можно не сомневаться, что Кремль использует самый большой спортивный праздник четырехлетия в своих пропагандистских целях.

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Гашек: МОК поставил собственные интересы выше человеческой жизни

Это безответственное решение МОК может привести к еще большим жертвам. Ведь агрессор понял, что за свои поступки не будет отвечать. Такого мнения придерживается двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек.

Большой друг Украины на своей странице в социальной сети отреагировал на безумие МОК.

Решение МОК дало России нереальную рекламу войны и преступлений, включая геноцид. Это решение обойдется в тысячи, возможно, миллионы утраченных украинских и русских жизней. МОК поставил собственные интересы выше человеческой жизни. Каждый человек в мире, который ставит жизнь на первое место, должен это осуждать,

– написал Гашек.

Кровавая Олимпиада / twitter.com/hasek_dominik

Напомним, что согласно решению МОК, российские и белорусские атлеты будут соревноваться в нейтральном статусе.

На Играх будет запрещена государственная символика преступников – флаг и гимн.

Также к соревнованиям не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к захватнической армии или поддерживающие войну.

Доминик Гашек активно поддерживает Украину в борьбе с Россией. Олимпийский чемпион не побоялся приехать в наше государство во время войны. Он собственными глазами видел разрушенные российскими ракетами объекты спортивной инфраструктуры.