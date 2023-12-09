"Россия привлекает спортсменов в свою армию геноцида": Эстония и Литва осудили решение МОК

На второй год жестокой войны против Украины Международный олимпийский комитет пошел на уступки преступникам. Циническое решение о допуске россиян и белорусов к ОИ-2024 было принято 8 декабря 2023 года.

На позорное решение МОК мгновенно отреагировали союзники Украины – Эстония и Литва. С заявлениями выступили министры иностранных дел стран Балтии.

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Нейтральный статус россиян и белорусов не смоет кровь на их руках

Маргус Тсахкна из Эстонии и его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис осудили попытки МОК отбелить агрессоров.

Разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх без флага не смоет кровь на их руках. Решение МОК идет вопреки всем олимпийским принципам,

– написал в твиттере Тсахкна.

Габриелюс Ландсбергис напомнил "уважаемым" представителям МОК, что российские спортсмены довольно часто являются офицерами армии, а потому несут полную ответственность за преступления в Украине.

Россия вовлекает спортсменов и спортсменок в свою армию геноцида. Это не нейтралитет, это против всего, за что должна выступать Олимпиада,

– отметил Ландсбергис.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил допуск россиян и белорусов с разрешением на использование Олимпиады в качестве оружия. Нет сомнения, что каждый спортсмен из стран-террористок примет участие в пропагандистской войне Кремля против цивилизованного мира.