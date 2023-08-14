Звездный партнер для Мудрика: Челси побил трансферный рекорд АПЛ ради 21-летнего эквадорца

Новым членом команды Маурисио Почеттино стал Мойзес Кайседо. Игрок сборной Эквадора вошел в топ-5 самых дорогих трансферов в истории футбола.

Челси уже второй сезон подряд проводит активную трансферную кампанию. В прошлом году лондонцы потратили более 600 миллионов евро на новых игроков.

По теме А как же "полное доверие" Лунину: Реал подписал именитого испанского голкипера взамен Куртуа

Прошлой зимой Челси побил свой трансферный рекорд, приобретя у Бенфики Энцо Фернандеса за 121 миллион евро. Впрочем, он продержался всего полгода.

Рекордный трансфер для АПЛ

"Синие" объявили о подписании хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо. Контракт с эквадорцем заключен аж на 8 лет, а СМИ называют сумму трансфера в 115 миллионов фунтов. В пересчете на евровалюту выходит 133 миллиона евро.

Это делает 21-летнего полузащитника самым дорогим трансфером не только Челси, но и всей АПЛ. Более того, Кайседо вошел в топ-пятерку самых дорогих трансферов в истории футбола:

МЕСТО ИГРОК ГОД ОТКУДА КУДА СТОИМОСТЬ 1 Неймар 2017 Барселона ПСЖ 222 миллиона евро 2 Килиан Мбаппе 2018 Монако ПСЖ 180 миллионов евро 3 Филиппе Коутиньо 2018 Ливерпуль Барселона 135 миллионов евро 4 Усман Дембеле 2018 Боруссия Д Барселона 135 миллионов евро 5 Мойзес Кайседо 2023 Брайтон Челси 133 миллиона евро

Кто такой Кайседо

Мойзес является питомцем эквадорского Индепендьенте дель Валле, за который дебютировал в 2019 году. Через два года Брайтон приобрел Кайседо за 5 миллионов евро.

Читайте также АПЛ возвращается: что нужно знать о новом сезоне, шансах на чемпионство и перспективах украинцев

После годовой аренды в бельгийском Беерсхоте Мойзес закрепился в обойме "чаек", а в прошлом сезоне был игроком основы. В 43 играх эквадорец забил один гол, отдал ассист и помог Брайтону впервые в истории выйти в еврокубки.

Также с 2020 года Мойзес является игроком сборной Эквадора. Полузащитник уже успел наиграть 32 матча, забив три гола (один из них – на ЧМ-2022 в ворота Сенегала).