Трубин: Хочу, чтобы этот ужас закончился как можно скорее

20-летний футболист родился в Донецке, российские оккупанты лишили его дома еще 8 лет назад. Анатолий верит, что все же сможет приехать в украинский Донецк, где не будет ни одного российского захватчика.

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Хочу, чтобы этот ужас закончился как можно скорее, и чтобы мы вернули нашу страну в нормальную жизнь. Моя величайшая мечта – вернуться в Донецк и сыграть на "Донбасс Арене". Много лет это было невозможно, но я верю, что этот день наступит,

– сказал футболист.

Игрок "горняков" рассказал, что сейчас находится в Луцке. Он и его коллеги пытаются поддерживать форму, однако в нынешних условиях это сложно.

"Мы поехали в Луцк, потому что здесь можно было найти жилье. Некоторые игроки поехали в другие города, например, в Ужгород и Львов. Здесь есть поле, и я пытаюсь тренироваться и держать себя в форме, но это непросто", – отметил Анатолий.

Трубин считает, что за границей от него было бы больше пользы.

"Мужчин от 18 до 60 лет не пускают за границу. Возможно, определенные клубы бы заинтересовались, и я мог бы временно присоединиться к иностранному клубу. Но это невозможно без получения разрешения от Министерства молодежи и спорта.

Я мог бы быть более полезным для страны, играя за границей, а не просто сидеть здесь и ничего не делать. Это еще один немаловажный аспект. Я хотел бы хотя бы найти команду, чтобы тренироваться регулярно. Гораздо лучше тренироваться с командой, чем делать все самостоятельно", – добавил Трубин.

В нынешнем сезоне УПЛ Анатолий сыграл за Шахтер 12 матчей.