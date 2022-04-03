Трубін: Хочу, аби цей жах закінчився якомога швидше

20-річний футболіст народився в Донецьку, російські окупанти позбавили його домівки ще 8 років тому. Анатолій вірить, що все ж таки зможе приїхати до українського Донецька, де не буде жодного російського загарбника.

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Хочу, аби цей жах закінчився якомога швидше, і щоб ми повернули нашу країну до нормального життя. Моя найбільша мрія – повернутися до Донецька і зіграти на "Донбас Арені". Багато років це було неможливо, але я вірю, що цей день настане,

– сказав футболіст.

Гравець "гірників" розповів, що наразі він перебуває в Луцьку. Він та його колеги намагаються підтримувати форму, проте у нинішніх умовах це складно.

"Ми поїхали до Луцька, бо тут можна було знайти житло. Деякі гравці поїхали в інші міста, наприклад, в Ужгород і Львів. Тут є поле, і я намагаюся тренуватися і тримати себе у формі, але це непросто", – зазначив Анатолій.

Трубін вважає, що за кордоном від нього було б більше користі.

"Чоловіків від 18 до 60 років не пускають за кордон. Можливо, певні клуби зацікавилися б, і я міг би тимчасово приєднатися до іноземного клубу. Але це неможливо без отримання дозволу від Міністерства молоді та спорту.

Я міг би бути кориснішим для країни, граючи за кордоном, а не просто сидіти тут і нічого не робити. Це ще один важливий аспект. Я хотів би хоча б знайти команду, щоб тренуватися регулярно. Набагато краще тренуватися з командою, ніж робити все самостійно", – додав Трубін.

У нинішньому сезоні УПЛ Анатолій зіграв за Шахтар 12 матчів.