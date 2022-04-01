Степаненко: Каждый год думали, что все наладится

Когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, Тарас с семьей был дома. Он подчеркнул, что они слышали все взрывы.

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"Как понимаю я, первые удары были нанесены по аэропорту в Гостомеле и военной базе. Скажем так, что это было слышно, очень хорошо слышно. Мы сразу их услышали", – сказал Степаненко.

Игрок "горняков" уже во второй раз спасается от российских оккупантов. Путинская орда разрушила его дом в 2015 году.

Впервые мы пережили эту ситуацию в 2014 году – покинули дом. Планировали оставаться в Донецке после завершения карьеры. Построили дом, в который затем прилетел снаряд. Это было в апреле 2015 года,

– отметил Тарас.

По словам футболиста, каждый год он надеялся, что ситуация улучшится, и он вернется домой.

"Ежегодно думали, что все наладится, что вернемся домой и будем играть на "Донбасс Арене", вернутся люди и все восстановится. К сожалению, этого не произошло.

Это повторяется. Я просто шокирован – не могу выразить эмоции, насколько ты бессилен и ничего не можешь с этим поделать. Два раза тебя выгоняют из дома, а ты ничего не можешь с этим поделать", – добавил футболист.

К слову. В нынешнем сезоне Степаненко сыграл 13 матчей за "горняков" в чемпионате Украины, где забил 2 мяча и отличился голевой передачей.